Трамп будет добиваться от Конгресса снижения налогового бремени для американцев
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«Работая с Конгрессом, президент Трамп собирается провести реформу по самому значительному снижению налогов со времен Рональда Рейгана, мы намерены заставить американскую экономику вновь работать», — заявил Пенс, выступая на встрече с представителями малого бизнеса в Чарлстоне (Западная Вирджиния).
Пенс в своем выступлении также коснулся недавней неудачи с планом реформирования системы медицинского страхования США. Попытка принять в Палате представителей Конгресса законопроект об отмене и замене системы, введенной прежней администрацией и получившей название Obamacare, потерпела в пятницу провал. Республиканцам не удалось собрать необходимое число голосов в нижней палате Конгресса, поэтому документ даже не стали ставить на голосование.
«Как мы все вчера (в пятницу) выяснили, Конгресс не был готов, — отметил
При этом Пенс подчеркнул, что администрация намерена работать с Конгрессом и по другим реформам, включая принятие законопроектов по увеличению финансирования ВС и ослаблению государственного регулирования в энергетическом секторе США.