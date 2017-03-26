Трамп будет добиваться от Конгресса снижения налогового бремени для американцев

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп намерен работать с Конгрессом для того, чтобы добиться проведения реформы, предполагающей снижение налогового бремени для американских граждан и корпораций. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс.

«Работая с Конгрессом, президент Трамп собирается провести реформу по самому значительному снижению налогов со времен Рональда Рейгана, мы намерены заставить американскую экономику вновь работать», — заявил Пенс, выступая на встрече с представителями малого бизнеса в Чарлстоне (Западная Вирджиния). Вице-президент напомнил, что новая администрация хочет снизить налоги для корпораций с нынешних 35% до 15%.

Пенс в своем выступлении также коснулся недавней неудачи с планом реформирования системы медицинского страхования США. Попытка принять в Палате представителей Конгресса законопроект об отмене и замене системы, введенной прежней администрацией и получившей название Obamacare, потерпела в пятницу провал. Республиканцам не удалось собрать необходимое число голосов в нижней палате Конгресса, поэтому документ даже не стали ставить на голосование.

«Как мы все вчера (в пятницу) выяснили, Конгресс не был готов, — отметил вице-президент. — Когда абсолютно все демократы в Палате представителей и несколько республиканцев встали на пути плана Трампа по отмене и замене Obamacare, мы снова вернулись к этапу разработки (законопроекта)». Он также заявил, что борьба с законодателями по поводу отмены Obamacare не закончена, а президент в любом случае будет добиваться упразднения этой программы.

При этом Пенс подчеркнул, что администрация намерена работать с Конгрессом и по другим реформам, включая принятие законопроектов по увеличению финансирования ВС и ослаблению государственного регулирования в энергетическом секторе США.