Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Авитаминоз: правда или вымысел
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
В Киеве рассказали, что будет с Пономарёвым и Максаковой
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
11:22 (мск), источник: ТАСС

Трамп будет добиваться от Конгресса снижения налогового бремени для американцев

По словам вице-президента США, это будет самое значительное снижение налогов со времен Рональда Рейгана.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп намерен работать с Конгрессом для того, чтобы добиться проведения реформы, предполагающей снижение налогового бремени для американских граждан и корпораций. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс.

Читайте также
Трамп в 2005 году заплатил $38 млн налогов при доходе в $150 млн

«Работая с Конгрессом, президент Трамп собирается провести реформу по самому значительному снижению налогов со времен Рональда Рейгана, мы намерены заставить американскую экономику вновь работать», — заявил Пенс, выступая на встрече с представителями малого бизнеса в Чарлстоне (Западная Вирджиния). Вице-президент напомнил, что новая администрация хочет снизить налоги для корпораций с нынешних 35% до 15%.

Пенс в своем выступлении также коснулся недавней неудачи с планом реформирования системы медицинского страхования США. Попытка принять в Палате представителей Конгресса законопроект об отмене и замене системы, введенной прежней администрацией и получившей название Obamacare, потерпела в пятницу провал. Республиканцам не удалось собрать необходимое число голосов в нижней палате Конгресса, поэтому документ даже не стали ставить на голосование.

«Как мы все вчера (в пятницу) выяснили, Конгресс не был готов, — отметил вице-президент. — Когда абсолютно все демократы в Палате представителей и несколько республиканцев встали на пути плана Трампа по отмене и замене Obamacare, мы снова вернулись к этапу разработки (законопроекта)». Он также заявил, что борьба с законодателями по поводу отмены Obamacare не закончена, а президент в любом случае будет добиваться упразднения этой программы.

При этом Пенс подчеркнул, что администрация намерена работать с Конгрессом и по другим реформам, включая принятие законопроектов по увеличению финансирования ВС и ослаблению государственного регулирования в энергетическом секторе США.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
У нас поднять хотят и поднимают всякими поборами-сборами, а у них опускают! Сделаем, Володя, Америку снова великой!! Да?)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД РФ: новые санкции США против российских организаций вызывают разочарование
Лондонский террорист действовал в одиночку
Пентагон подтвердил ликвидацию полевого командира «Аль-Каиды»
Суд в Йемене заочно приговорил президента страны к казни
На реконструкцию «Артека» выделено еще 1,5 миллиарда рублей
На выборах в Гонконге победила пропекинский кандидат
Мощный тропический циклон «Дебби» приближается к Австралии
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь