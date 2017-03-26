Хабаровские депутаты пересмотрели список земель, на которых можно получить «ДВ-гектар»

Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.

Законопроект, запрещающий брать дальневосточный гектар на ряде территорий Хабаровского края, рассмотрели в краевой Закдуме. Отклонять запросы на бесплатную землю предлагается на отдельных участках Бикинского, Ванинского и Советско-Гаванского района, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

Проект краевого закона о территориях Хабаровского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законом о «дальневосточном гектаре», рассмотрели депутаты Законодательной Думы края на внеочередном заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

Как отметила исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Хабаровского края — министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края Ирина Серова, в соответствии с федеральным законом территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, определяются законами субъектов Российской Федерации.

Краевой закон должен содержать описание местоположения таких территорий, с указанием их площади, и основания, по которым земельные участки в границах таких территорий не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование.

В Хабаровском крае к «запрещенным» территориям были отнесены земли городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также расположенные на расстоянии не более десяти километров от г. Комсомольск-на-Амуре и не более двадцати километров от г. Хабаровска. Законопроектом предлагается сохранить запрет на предоставление этих территорий в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ.

Это обусловлено высокой потребностью в земельных массивах этих территорий для обеспечения земельными участками граждан, имеющих трех и более детей. Сегодня в крае на учете для предоставления земельных участков в собственность бесплатно состоит около 9 тысяч многодетных граждан. Чтобы обеспечить их заявки, требуется 1,4 тысячи гектаров земли.

Кроме того, проектом закона предлагается установить запрет на предоставление в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ отдельных территорий Бикинского муниципального района, необходимых для строительства трансграничного мостового перехода через реку Уссури в районе села Покровка; Ванинского муниципального района, относящихся к свободному порту Владивосток, и Советско-Гаванского муниципального района, необходимых для распространения на них режима свободного порта Владивосток.

Местоположение границ указанных территорий предлагается определить по границам кадастровых кварталов. Их площадь около шести тысяч гектаров, что составляет 0,0001 площади Хабаровского края.

Проектом краевого закона также предлагается установить для граждан исключение из этого запрета при одновременном соблюдении следующих условий: граждане имеют на праве собственности индивидуальный жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке; испрашиваемый земельный участок предоставлен до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 29 октября 2001 года) для индивидуального жилищного строительства; в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающем или удостоверяющем право на испрашиваемый земельный участок, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права; сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Данная норма позволит реализовать право на получение земли на «запрещенных» территориях (кроме г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре) тем гражданам, которые имеют земельные участки, не оформленные или не переоформленные ими в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и на которых возведены жилые дома, находящиеся у них в собственности.

Депутаты попросили уточнить некоторые детали реализации рассматриваемого проекта закона. Павел Симигин и Вячеслав Фургал задали вопросы о механизмах, которые позволяют не допустить столкновения интересов граждан и бизнеса. Ирина Серова ответила, что сегодня такие механизмы есть, информация об уже «занятых» участках доступна для всех в информационной системе.

Председатель думского комитета Валерий Постельник отметил, что положения законопроекта имеют важное значение, и предложил продлить срок, в течение которого можно вносить поправки к проекту закона, до 18 апреля. Комитет рекомендовал Законодательной Думе принять законопроект в первом чтении.