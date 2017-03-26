Полиция сняла с себя ответственность за последствия митингов 26 марта‍

«В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон», — заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Он выразил надежду, что организаторы осознают ответственность за безопасность участников акции.

Между тем прокуратура повторно предупредила Алексея Навального и его соратников, что правоохранительные органы будут вынуждены пресечь несанкционированный митинг, если он состоится. В ведомстве также отметили, что организаторам акции были направлены предостережения.