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07:05 (мск), источник: Российская газета

Полиция сняла с себя ответственность за последствия митингов 26 марта‍

Правоохранительные органы не будут нести ответственность за возможные негативные последствия в отношении участников несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон», — заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Он выразил надежду, что организаторы осознают ответственность за безопасность участников акции.

Между тем прокуратура повторно предупредила Алексея Навального и его соратников, что правоохранительные органы будут вынуждены пресечь несанкционированный митинг, если он состоится. В ведомстве также отметили, что организаторам акции были направлены предостережения.

Напомним, что 20 марта представители оппозиции подали заявку на проведение публичного мероприятия на Тверской улице. Учитывая, что в выходные дни в центре Москвы большой поток транспорта и много людей, городские власти предложили организаторам два других места для проведения акции — улицу Перерва (район Марьино) или гайд-парк в парке «Сокольники». Однако организаторы отказались от предложенных площадок.

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