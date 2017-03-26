Полиция сняла с себя ответственность за последствия митингов 26 марта‍

«В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон», — заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Он выразил надежду, что организаторы осознают ответственность за безопасность участников акции.
Между тем прокуратура повторно предупредила Алексея Навального и его соратников, что правоохранительные органы будут вынуждены пресечь несанкционированный митинг, если он состоится. В ведомстве также отметили, что организаторам акции были направлены предостережения.
Напомним, что 20 марта представители оппозиции подали заявку на проведение публичного мероприятия на Тверской улице. Учитывая, что в выходные дни в центре Москвы большой поток транспорта и много людей, городские власти предложили организаторам два других места для проведения акции — улицу Перерва (район Марьино) или гайд-парк в парке «Сокольники». Однако организаторы отказались от предложенных площадок.