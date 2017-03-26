Городской глава остался недоволен во время инспекции дорог Хабаровска

Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.

Мэр Хабаровска Александр Соколов во время объезда дорог города, которые будут ремонтироваться, пообещал разобраться с нарушениями по дороге на улице Пропарочной. В будущем там планируется создать двухполосную асфальтированную магистраль, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Градоначальник побывал на улице Краснореченской, где нынешним летом планируется расширить участок от улицы Индустриальной до улицы Богачева. Работы уже начались и до конца октября нынешнего года должны быть закончены.

— Эта дорога очень важна и нужна. У нас планы довести ее до улицы Суворова, и разгрузка Индустриального района двумя магистралями — Пионерской и Краснореченской — будет произведена, — рассказал мэр.

Пропускная способность этой дороги в результате увеличится на 23 процента. На уже отремонтированных участках скорость автомобильного потока возросла с 26 км в час до 48, говорят в городском управлении дорог и внешнего благоустройства. На улице Пропарочной, что находится между поселком имени Горького и проспектом 60-летия Октября, в нынешнем году также начнутся работы по реконструкции, обещает мэр.

— Обращений по этой дороге много, там нарушены правила землепользования. Нужно отодвигать заборы, которые мешают сделать полноценную дорогу. Обязательно сделаем необходимые здесь работы, изыщем средства, — заявил Александр Соколов.

Улица Пропарочная в итоге должна стать двухполосной асфальтированной магистралью, которая поможет комфортно связать поселок имени Горького и проспект 60-летия Октября. В следующем году власти собираются отремонтировать и улицу Шмаковскую, и тогда весь узел будет закончен. Это не только позволит жителям поселка имени Горького за несколько минут попасть домой из этой части города, но и разгрузит проспект 60-летия Октября и Восточное шоссе.

В ближайшее время, рассказал мэр, будут начаты работы и в так называемом Южном промузле. Улица Суворова от железнодорожного переезда до улицы Сидоренко расширится на одну полосу, сама же улица Сидоренко станет асфальтированной и двухполосной.