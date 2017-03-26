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08:04 (мск), источник: Forbes.kz

Новые кадровые назначения в Казахстане

Уходящая неделя не была насыщенной на кадровые ротации.

На этой неделе Ондасын Уразалин назначен заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, сообщило МИА «Казинформ». Распоряжением главы государства он был освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента.

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Ондасын Уразалин родился в 1963 в Актобе. В разное время работал преподавателем Актюбинского пединститута, в должности заместителя генерального директора ТОО «РИКА-ТВ», председателя правления ОАО «Банк-РИКА», президента ЗАО «Облтрансгаз», председателя правления ЗАО «Актобегаз». Был акимом Мугалжарского района, директором департамента внутренней политики Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области, государственным инспектором, заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационной работы администрации президента. С мая 2014 до нового назначения — заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента.

***

Руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Канат Тосекбаев.

Ему 35 лет, образование высшее. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак». Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе стажировки в рамках программы «Болашак». Магистр общественного здравоохранения. Трудовую деятельность начал фельдшером скорой медицинской помощи. 2008−2009 — советник председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», город Астана; 2009−2010 — ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», город Астана; 2010−2013 — главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи», город Астана; 2013 -2015 — руководитель «Санаторий Алматы». С 2015 -главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.

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