Новые кадровые назначения в Казахстане

На этой неделе Ондасын Уразалин назначен заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, сообщило МИА «Казинформ». Распоряжением главы государства он был освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента.

Ондасын Уразалин родился в 1963 в Актобе. В разное время работал преподавателем Актюбинского пединститута, в должности заместителя генерального директора ТОО «РИКА-ТВ», председателя правления ОАО «Банк-РИКА», президента ЗАО «Облтрансгаз», председателя правления ЗАО «Актобегаз». Был акимом Мугалжарского района, директором департамента внутренней политики Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области, государственным инспектором, заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационной работы администрации президента. С мая 2014 до нового назначения — заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента.

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Руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Канат Тосекбаев.

Ему 35 лет, образование высшее. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак». Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе стажировки в рамках программы «Болашак». Магистр общественного здравоохранения. Трудовую деятельность начал фельдшером скорой медицинской помощи. 2008−2009 — советник председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», город Астана; 2009−2010 — ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», город Астана; 2010−2013 — главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи», город Астана; 2013 -2015 — руководитель «Санаторий Алматы». С 2015 -главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.