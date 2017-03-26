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07:17 (мск), источник: ТАСС

В Болгарии начались досрочные парламентские выборы

СОФИЯ, 26 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Досрочные парламентские выборы депутатов 44-го Народного собрания (парламента) начались сегодня в Болгарии.

В 7:00 (время совпадает с московским), по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков. Еще 371 участок открывается в 70 странах мира. Право голосовать имеет более 7 млн граждан.

В парламентских выборах принимают участие 11 партий и 9 коалиций, которые зарегистрировали свои кандидатские листы, а также 9 независимых кандидатов.

В соответствии с действующим законодательством голосование носит обязательный характер. По оценке социологических агентств, около 60% граждан страны (около 3,7 млн человек) сегодня придут на избирательные участки.

За ходом голосования будут следить более 4 тыс. наблюдателей. А на экзитполах работают сотрудники семи социологических агентств. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу.

Центральная избирательная комиссия напомнила, что оглашения предварительных результатов голосования запрещено, за нарушение этого правила может быть наложен штраф от 2 до 5 тыс. левов (от 1 до €2,5 тыс.).

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