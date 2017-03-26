Галина Ширшина заявила: силовики знают о виновнике запаха газа в Омске, но молчат

Бывший мэр Петрозаводска, активист партии «Яблоко» Галина Ширшина побывала в Омске. Она встретилась с журналистами и прокомментировала скандал с запахом газа, окутавшим весь город на протяжении двух недель.

Политик уверена — силовики знают виновника, но скрывают.

Галина Ширшина, экс-мэр Петрозаводска, активист партии «Яблоко»:

— Есть реальный запаха газа, и люди это понимают. Никто не верит, что наши правоохранители не знают. Другое дело, что это не делают достоянием общественности. Если вы не найдете виновника, вы дадите возможность этому повториться.

Отметим, что 24 марта виновника выбросов этилмеркаптана 8—10 марта , а также 14 и 22 марта назвали. Крайней сделали нижегородскую фирму, проводившую работы на буферных прудах омского нефтезавода. В «Газпромнефти-ОНПЗ» и в нижегородской компании свою вину отрицают и готовы обратиться в суд.

Тем не менее виновника оштрафуют на 1 миллион рублей.