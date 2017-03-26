Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Прочь из моей головы: история жизни с болью
«Нужен премьер без креативности»: эксперт о судьбе Медведева
Эксперт пояснил, кому была выгодна смерть Вороненкова
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Феттель выиграл Гран-при Австралии
Де Брейне не сыграет в матче со сборной России из-за травмы
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
11:38 (мск), источник: Publika.md

Сегодня ночью Молдова перешла на летнее время

Молдова официально перешла на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперёд и сегодняшний день будет самым коротким в году.

Источник: Publika.md

Скорректировали время и на часах столичной Триумфальной арке. За этим уже четвертый год следит часовщик Ион Граур.

Ион Граур живет в пригороде Гидигич, он работает часовщиком уже сорок лет. С 2013-го дважды в год при переходе на летнее и зимнее время он переводит стрелки часов в центре столицы.

Читайте также
В 3:00 с субботы на воскресенье стрелки часов будут переведены на час вперед

«Четыре года я забочусь о переводе стрелок на этих часах. Дважды в год вращаю их то вперед, то назад», — сказал часовщик Ион Граур.

В столичный аэропорт пассажиры сегодня приезжали пораньше, чтобы не опоздать на рейс.

«Успела. Для некоторых смена времени — в тягость, для других — нет. Все зависит от человека».

«Знала об этом со вчерашнего дня. Подключила смартфон к Wi-Fi и время автоматически поменялось».

«Успели, даже раньше времени приехали».

Молдова переводит часы на летнее и зимнее время с 1979-го года. Это делается для максимально эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новак: выполнение венского соглашения по нефти составило 94%
Пенс: Дональд Трамп намерен значительно снизить налоги
Опрос: большинство россиян выступили за планирование семьи
Суд в Йемене заочно приговорил президента страны к казни
На реконструкцию «Артека» выделено еще 1,5 миллиарда рублей
СМИ сообщили о стрельбе в ночном клубе в США
Мощный тропический циклон «Дебби» приближается к Австралии
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь