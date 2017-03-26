Сегодня ночью Молдова перешла на летнее время

Ион Граур живет в пригороде Гидигич, он работает часовщиком уже сорок лет. С 2013-го дважды в год при переходе на летнее и зимнее время он переводит стрелки часов в центре столицы.

Скорректировали время и на часах столичной Триумфальной арке. За этим уже четвертый год следит часовщик Ион Граур.

В 3:00 с субботы на воскресенье стрелки часов будут переведены на час вперед

«Четыре года я забочусь о переводе стрелок на этих часах. Дважды в год вращаю их то вперед, то назад», — сказал часовщик Ион Граур.

В столичный аэропорт пассажиры сегодня приезжали пораньше, чтобы не опоздать на рейс.

«Успела. Для некоторых смена времени — в тягость, для других — нет. Все зависит от человека».

«Знала об этом со вчерашнего дня. Подключила смартфон к Wi-Fi и время автоматически поменялось».

«Успели, даже раньше времени приехали».

Молдова переводит часы на летнее и зимнее время с 1979-го года. Это делается для максимально эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.