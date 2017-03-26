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11:11 (мск), источник: Publika.md

В этом году Молдова впервые не примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ

Молдавская делегация впервые не будет участвовать в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая стартует сегодня в Санкт-Петербурге.

Источник: Publika.md

Молдавская делегация впервые не будет участвовать в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая стартует сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду.

Причина — отсутствие каких-либо действий со стороны российских властей в решении проблем, указаных в ноте протеста.

Власти в Кишиневе объявили об отмене всех официальных командировок в Россию, где последние несколько месяцев задерживали, обыскивали и допрашивали молдавских чиновников и депутатов.

В повестке дня Межпарламентской ассамблеи СНГ — борьба с терроризмом и укрепление экономических отношений.

В этом году отмечается 25-летний юбилей создания Союза независимых государств.

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