В этом году Молдова впервые не примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ

Молдавская делегация впервые не будет участвовать в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая стартует сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду.

Причина — отсутствие каких-либо действий со стороны российских властей в решении проблем, указаных в ноте протеста.