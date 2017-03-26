В этом году Молдова впервые не примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ
Молдавская делегация впервые не будет участвовать в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая стартует сегодня в
Молдавская делегация впервые не будет участвовать в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая стартует сегодня в
Молдавская делегация впервые не будет участвовать в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая стартует сегодня в
Причина — отсутствие
В повестке дня Межпарламентской ассамблеи СНГ — борьба с терроризмом и укрепление экономических отношений.
В этом году отмечается 25-летний юбилей создания Союза независимых государств.