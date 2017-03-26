Москва не будет отчитываться перед НАТО об «Искандерах» в Калининграде

Ранее журнал Spiegel написал о том, что на предстоящем заседании Совета Россия — НАТО Брюссель якобы потребует от Москвы объяснений по поводу переброски «Искандеров» под Калининград.

«Никакого отчета не будет, об этом речи не идет», — сказал Келин в ответ на просьбу прокомментировать это сообщение. По словам представителя МИД, на встрече предстоит обмен мнениями «по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны».

Так, по его словам, Россию беспокоит развертывание ротационных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии, а Североатлантический альянс — учения, которые проводит Россия: «Запад», «Кавказ» и маневры в Крыму.

«Вот об этом пойдет разговор: о транспарентности, обменяться мнениями и снять существующую озабоченность», — сказал Келин.

Он добавил, что заседание пройдет «на уровне постпредов и послов».