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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Москва не будет отчитываться перед НАТО об «Искандерах» в Калининграде

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Москва не собирается отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов «Искандер» в Калининграде, не будет делать это и на предстоящем Совете Россия-НАТО (СРН), заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее журнал Spiegel написал о том, что на предстоящем заседании Совета Россия — НАТО Брюссель якобы потребует от Москвы объяснений по поводу переброски «Искандеров» под Калининград.

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«Никакого отчета не будет, об этом речи не идет», — сказал Келин в ответ на просьбу прокомментировать это сообщение. По словам представителя МИД, на встрече предстоит обмен мнениями «по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны».

Так, по его словам, Россию беспокоит развертывание ротационных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии, а Североатлантический альянс — учения, которые проводит Россия: «Запад», «Кавказ» и маневры в Крыму.

«Вот об этом пойдет разговор: о транспарентности, обменяться мнениями и снять существующую озабоченность», — сказал Келин.

Он добавил, что заседание пройдет «на уровне постпредов и послов».

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В Москве в ответ на это отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии НАТО в сторону ее границ. При этом глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что, в отличие от США, Москва размещает оружие на своей территории.

Комментарии
9
Leks ][
Где инфа в новостной ленте о массовых митингах по стране?
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
как прогулялись?много народу за вами пошло?
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эльшат мехтиев
Ты, любитель женского белья, уж кто кто, а ты точно знаешь что я в России живу и россиянин на сотни лет назад!)))
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