Антикоррупционные акции прошли в крупнейших городах востока России

Запланированные оппозицией митинги против коррупции прошли в крупнейших городах востока России. В некоторых из них акции были несогласованными и привели к задержаниям. Разрешенная акция состоялась в Новосибирске, где возле театра «Глобус», по данным мэрии, собрались 1500 человек, сообщает агентство «Интерфакс».

Полиция сняла с себя ответственность за последствия митингов 26 марта‍

По оценке издания «НГС. Новости» численность митинга в Новосибирске превысила 2000 человек. Перед собравшимися выступил представитель незарегистрированной Партии прогресса Андрей Гладченко, а по Skype к ним обратился глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Акция в форме гайд-парка прошла на площади Свободы в Барнауле, где, по данным местной полиции, собрались около 150 человек.

Во Владивостоке митинг не был санкционирован, тем не менее в центре города собрались несколько сотен человек, сообщает ИА «Дейта». Более 20 человек в результате были задержаны. Через три часа их отпустили.

В Чите акция оппозиции состоялась на площади Революции. По данным «Забмедиа», помимо желающих высказать свое мнение по поводу коррупции, туда пришли и местные казаки с плакатами против Навального.

В Иркутске, как сообщает издание «Байкал 24», на митинг пришло около 1000 человек. Акция прошла без эксцессов и конфликтных ситуаций.