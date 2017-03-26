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13:24 (мск), источник: РБК

Антикоррупционные акции прошли в крупнейших городах востока России

Несколько тысяч человек вышли на антикоррупционные акции протеста в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Массовые задержания были зафиксированы во Владивостоке.

Источник: РИА "Новости"

Запланированные оппозицией митинги против коррупции прошли в крупнейших городах востока России. В некоторых из них акции были несогласованными и привели к задержаниям. Разрешенная акция состоялась в Новосибирске, где возле театра «Глобус», по данным мэрии, собрались 1500 человек, сообщает агентство «Интерфакс».

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По оценке издания «НГС. Новости» численность митинга в Новосибирске превысила 2000 человек. Перед собравшимися выступил представитель незарегистрированной Партии прогресса Андрей Гладченко, а по Skype к ним обратился глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Акция в форме гайд-парка прошла на площади Свободы в Барнауле, где, по данным местной полиции, собрались около 150 человек.

Во Владивостоке митинг не был санкционирован, тем не менее в центре города собрались несколько сотен человек, сообщает ИА «Дейта». Более 20 человек в результате были задержаны. Через три часа их отпустили.

В Чите акция оппозиции состоялась на площади Революции. По данным «Забмедиа», помимо желающих высказать свое мнение по поводу коррупции, туда пришли и местные казаки с плакатами против Навального.

В Иркутске, как сообщает издание «Байкал 24», на митинг пришло около 1000 человек. Акция прошла без эксцессов и конфликтных ситуаций.

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В Хабаровске, по данным издания Dvhab, участники несанкционированной акции после задержания организатора, около 200 человек, двинулись в центр города. Некоторые из них были задержаны полицией. При этом одновременно в центр отправились активисты НОДа. Изначально они собирались провести автопробег, однако поскольку людей собралось мало, от этой идеи там отказались.

По официальной информации ГУ МВД по Хабаровскому краю, на которую ссылается агентство ТАСС, в несанкционированной акции оппозиции приняли участие 90 человек, в 12 случаях были составлены протоколы.

В Екатеринбурге, как сообщает портал Е1, несанкционированная акция на площади Труда переросла в шествие к Ельцин-центру. Задержаны были три человека. Сами участники указывали, что просто гуляли по городу.

В Челябинске по данным издания 74.ru, на несогласованный митинг вышли более 1000 человек. Мероприятие прошло мирно, однако без задержаний не обошлось. Люди скандировали лозунги с призывами отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и приносили с собой резиновые и плюшевые желтые утки. После акции на Алом поле люди двинулись к зданию Законодательного собрания региона.

Издание Znak.com указывает, что в Челябинске полиция ограничилась проверкой документов у некоторых людей с плакатами, однако никого задерживать не стала.

Акции, некоторые из которых были в форме гуляний, прошли также в Томске, Красноярске, Тюмени, Уфе, Белгороде.

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