Политический «флешмоб» с продолжением прошел во Владивостоке

Владивосток, 26 марта, PrimaMedia.

Политический «флешмоб» прошел во Владивостоке на привокзальной площади в воскресенье, 26 марта. Пикет во имя Дня образования войск Росгвардии омрачило появление людей, которые прибыли на несанкционированное мероприятие, анонсированное штабом оппозиционера Алексея Навального. Во время мероприятия, в котором приняло участие около 700 человек, стражи правопорядка задержали более 10-ти участников спланированной массовой акции. Участники согласованного пикета, вероятно, не пострадали. Больше всего досталось клумбе, которую вытоптали вооружившиеся телефонами активисты во время задержания одного из товарищей, сообщает ИА PrimaMedia.

В воскресный день накануне Дня образования войск Нацгвардии РФ, который празднуют с этого года 27 марта, на привокзальной площади Владивостока состоялся пикет, согласованный с властями. К 13.00 на площадь подтянулись участники несанкционированного митинга, который анонсировал Алексей Навальный в 100 городах РФ, в том числе во Владивостоке. Власти заранее предупреждали, что это мероприятие незаконное, призывали воздержаться от участия. Тем не менее, в Сети, преимущественно во Вконтакте шла реклама этой акции, а также в «мобилизационных группах» заявлялось о ее законности. В итоге собралось порядка 700 человек. Преимущественно, на мероприятие вышла молодежь, были члены КПРФ и помощники отдельных депутатов-коммунистов.

В толпе периодически появлялись «активисты», которые заводили всех громкими лозунгами. А полицейские безо всякого защитного обмундирования периодически протискивались сквозь кричащих людей и «вытаскивали» наиболее буйных, отправляя их в автозак. Задержано в общей сложности было более 10 человек. Пострадавших в ходе мероприятия не было. Но от действий обеих сторон пострадало благоустройство города, которому придется восстанавливать клумбу. Ее вытоптали вооружившиеся телефонами участники несанкционированной акции, бросившись фотографировать задержание одного из «заводил».

Несанкционированный митинг шел до 15.00. Всех задержанных доставили во Фрунзенское РОВД Владивостока для составления протокола. Около двух сотен человек по окончании мероприятия двинулись туда же поинтересоваться судьбой задержанных граждан. Начальник городского УВД Сергей Гусев пообещал, что в течение трех часов всех отпустят. К 17.00 задержанные стали покидать здание отделения полиции.