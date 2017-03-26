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12:28 (мск), источник: Sputnik.by

СМИ: Некляев помещен в больницу в Бресте, водитель Статкевича — задержан

Ранее СМИ сообщали, что политика перевозят в Минск, где его должны будут доставить в суд по делу о нарушении закона о массовых акциях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Задержанный по приезду в Беларусь из Польши оппозиционер, экс-кандидат в президенты страны Владимир Некляев помещен в больницу в Бресте, сообщили в субботу местные СМИ.

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Ранее сообщалось, что он находится в изоляторе временного содержания Ленинского РУВД в Бресте и его планируют перевезти в Минск.

«Оппозиционный политик Владимир Некляев госпитализирован в больницу скорой помощи в Бресте. Он находится в неврологическом отделении», — сообщили ряд СМИ.

В связи с чем он помещен в больницу, не уточняется, также нет информации и о его состоянии здоровья.

Некляев является одним из лидеров незарегистрированного Белорусского национального конгресса. Вместе с оппозиционером Николаем Статкевичем он был инициатором проведения в Минске 25 марта акции, не санкционированной городскими властями. Местонахождение Статкевича, которого также должны доставить в суд судебные исполнители, неизвестно.

Между тем, на телеканале СТВ был продемонстрирован сюжет о задержании Сергея Кунцевича, по информации спецслужб, водителя Статкевича. Ранее видео о том, как телеоператоры снимают его автомобиль возле детского хирургического центра с разложенными рядом предметами, включая бутылки с характерным запахом зажигательных смесей, обнаруженные сотрудниками правоохранительных органов при досмотре, попало в соцсети за несколько часов до акции 25 марта и стало одним из самых популярных в Байнете.

В сюжете отмечается, что автомобиль Кунцевича, припаркованный в центре Минска, попал под наблюдение еще 23 марта.

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