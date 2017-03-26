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16:58 (мск), источник: Ежедневник.by

Владимир Некляев помещен в больницу

Оппозиционный политик Владимир Некляев госпитализирован в больницу скорой помощи в Бресте. Он находится в неврологическом отделении.

Источник: Ежедневник.by

В больнице сообщили, что у него был гипертонический криз, теперь он купирован, сообщает Tut.by.

Напомним, Владимир Некляев, который вместе со Статкевичем собрал людей на марш 17 февраля, накануне Дня Воли отправился в Польшу участвовать в дискуссии по ситуации в Беларуси. Он должен был прилететь 24 марта, но в самолете из Варшавы, который в аэропорту встречали люди в штатском, его не было. Некляев пытался вернуться в Беларусь ночным поездом, но его задержали в Бресте.

После его родным сообщили, что его переводят в Минск.

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