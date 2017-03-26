Омского главу «Сибуправтодора» Сахарова подозревают в хищении 2 млн
Главу омского филиала «Сибуправтодора» Александра Сахарова арестовали на 2 месяца по ходатайству следователя.
Главу омского филиала «Сибуправтодора» Александра Сахарова арестовали на 2 месяца по ходатайству следователя.
Управленцу инкриминируют хищение 2 млн бюджетных денег, выделенных на строительство дорог в Омской области.
Как сообщают «Коммерческие вести», 25 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство и постановил взять под стражу Александра Сахарова до 21 мая 2017 года. По версии следствия, он похитил 2 млн руб. из 63,4 млн, которые выделялись на реконструкцию автодороги от а. Тулумбай до автодороги
В качестве альтернативы заключению, отец Сахарова предложил залог в 4 млн рублей, но суд встал на сторону обвинения.
О задержании 32-летнего Сахарова «СуперОмск» сообщал еще 23 марта. В настоящий момент он отстранен от должности.