Омского главу «Сибуправтодора» Сахарова подозревают в хищении 2 млн

Управленцу инкриминируют хищение 2 млн бюджетных денег, выделенных на строительство дорог в Омской области.

Как сообщают «Коммерческие вести», 25 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство и постановил взять под стражу Александра Сахарова до 21 мая 2017 года. По версии следствия, он похитил 2 млн руб. из 63,4 млн, которые выделялись на реконструкцию автодороги от а. Тулумбай до автодороги Сосновка-Поповка Азовского немецкого национального муниципального района. Сам подозреваемый свою вину отрицает.