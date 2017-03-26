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13:01 (мск), источник: СуперОмск

Омского главу «Сибуправтодора» Сахарова подозревают в хищении 2 млн

Главу омского филиала «Сибуправтодора» Александра Сахарова арестовали на 2 месяца по ходатайству следователя.

Источник: AP 2017

Управленцу инкриминируют хищение 2 млн бюджетных денег, выделенных на строительство дорог в Омской области.

Как сообщают «Коммерческие вести», 25 марта, Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство и постановил взять под стражу Александра Сахарова до 21 мая 2017 года. По версии следствия, он похитил 2 млн руб. из 63,4 млн, которые выделялись на реконструкцию автодороги от а. Тулумбай до автодороги Сосновка-Поповка Азовского немецкого национального муниципального района. Сам подозреваемый свою вину отрицает.

В качестве альтернативы заключению, отец Сахарова предложил залог в 4 млн рублей, но суд встал на сторону обвинения.

О задержании 32-летнего Сахарова «СуперОмск» сообщал еще 23 марта. В настоящий момент он отстранен от должности.

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