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15:34 (мск), источник: Publika.md

С 1 апреля пенсии по инвалидности вырастут в среднем на 35%

Пенсии по инвалидности с 1 апреля повысят в среднем на 35%. По данным Министерство труда, выплаты вырастут почти для 32 тысяч получателей.

Источник: Publika.md

К примеру, в соответствии с новой формулой расчета, пенсия, которая раньше составляла 1021 лей, увеличится на 30% и составит 1327 леев. Учитываться при расчете пенсии по инвалидности будет и ежемесячный доход получателя.

Таким образом, выплаты вырастут почти на 40%.

Также с первого апреля индексация пенсий по инвалидности составит 6,8% и коснется 132 тысяч человек.

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