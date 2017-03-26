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14:24 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: акция протеста возле Октябрьской площади в Минске

Собравшихся возле центральной площади столицы активистов было меньше, чем представителей СМИ и правоохранителей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Около двух десятков молодых активистов собрались возле Октябрьской площади в Минске, чтобы выразить протест в связи с задержаниями, которые прошли в субботу в ходе несанкционированной уличной акции День Воли, передает корреспондент Sputnik с места событий.

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Накануне в Минске состоялась акция, которую не санкционировали городские власти. В результате некоторые участники мероприятия были доставлены в столичные РУВД, отпускать их начали уже к вечеру. Официальных данных о количестве доставленных в управления нет.

В воскресенье протестующие стали собираться возле Октябрьской площади, чтобы выразить протест в связи с субботними задержаниями, там же находятся сотрудники правоохранительных органов и многочисленные журналисты.

Как передает корреспондент Sputnik, правоохранители не пускают собравшихся на площадь, активисты, окруженные журналистами, находились возле одного из входов в универсам «Центральный». Спустя некоторое время они начали расходиться.

Между тем, по информации ряда СМИ, возле площади правоохранители задержали нескольких активистов.

Накануне акции протеста также прошли и в ряде других белорусских городов, в частности, Бресте, Витебске, Гомеле и Гродно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все несанкционированные протесты в республике будут пресекаться жестко, а их участники будут привлечены к предусмотренной законодательством ответственности.

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