Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Авитаминоз: правда или вымысел
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Феттель выиграл Гран-при Австралии
Де Брейне не сыграет в матче со сборной России из-за травмы
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
«Ощутил бешенство украинцев»: заявление Вороненкова перед смертью
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
14:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Иран введет санкции против 15 американских компаний

Иран введет санкции против 15 американских компаний за то, что они «оказывают пособничество терроризму». Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает Tasnim.

Источник: Reuters

Агенство приводит заявление МИД Исламской Республики о том, что ограничения вводятся для поддерживающих терроризм организаций «в ответ на односторонние новые санкции Вашингтона в отношении Ирана».

Читайте также
США ввели санкции в отношении восьми организаций РФ в рамках закона о нераспространении

24 марта США наложили санкции на 30 физических и юридических лиц, причастных к передаче ключевых технологий и продаже оружия Тегерану, Дамаску и Пхеньяну.

На следующий стало известно, что в этом списке значатся восемь российских предприятий

В сентябре 2015 года американские власти ввели санкции против оборонных предприятий России, подозреваемых в деятельности, нарушающей американский закон о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Министерства и ведомства Соединенный Штатов в связи с этим перестали заключать закупочные контракты с этими компаниями, а также оказывать им любую материальную поддержку и помощь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самойловой запретили въезд на Украину
В МИД отказались отчитываться перед НАТО по поводу «Искандеров»
Пенс: Дональд Трамп намерен значительно снизить налоги
Новак: выполнение венского соглашения по нефти составило 94%
Суд в Йемене заочно приговорил президента страны к казни
На реконструкцию «Артека» выделено еще 1,5 миллиарда рублей
Более 60 тел извлекли из-под обрушившегося здания в Мосуле
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь