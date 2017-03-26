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14:34 (мск), источник: Интерфакс

В Белоруссии продолжились задержания участников несанкционированных акций

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — В Белоруссии в воскресенье продолжились задержания участников несанкционированных акций, передает корреспондент «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

В Минске в воскресенье несколько десятков человек вышли на Октябрьскую площадь, чтобы выразить протест против задержаний, которые произошли накануне — в День воли.

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Сотрудники милиции сначала предупредили собравшихся о незаконности их действий и попросили разойтись, затем начались задержания. По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), среди задержанных — блогер Роман Протасевич.

Задержания происходили не только на Октябрьской площади, но и на подходе к ней.

В воскресенье в центре Минска — в районе Октябрьской площади, Купаловского театра и Дворца Республики — продолжили дежурить милицейские автозаки.

Задержания проходят и в регионах. БАЖ сообщает, что в Бобруйске был задержан редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко, журналисты Андрей Шобин и Виктор Масалович, в Орше — редактор регионального сайта orsha.eu Игорь Казмерчак.

25 марта в Белоруссии отметили День воли — 99-ю годовщину провозглашения Белорусской народной республики. В Минске акция не была санкционирована властями и завершилась массовыми задержаниями.

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