Оппозиционеры вышли на митинг в центре Петербурга

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Несогласованный с городскими властями митинг оппозиции проходит на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

Полиция сообщила об участии в акции оппозиции в Москве более 7 тыс. человек

Ранее оппозиционные активисты подали несколько заявок на акции протеста в разных частях города, однако на все заявки были получены отказы. Мероприятие на Марсовом поле не было согласовано, поскольку в этот день там проходит митинг Национально-освободительного движения (НОД).

Сторонники НОД используют звукоусиливающую аппаратуру и флаги, их мероприятие посвящено защите традиционных моральных и семейных ценностей.

В это же время в другой части Марсова поля проходит оппозиционный митинг. Сотрудники полиции не препятствуют его проведению, пока не призывают собравшихся разойтись.