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17:51 (мск), источник: Интерфакс

Оппозиционеры вышли на митинг в центре Петербурга

Полиция пока не препятствует мероприятию, хоть оно и не санкционировано.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Несогласованный с городскими властями митинг оппозиции проходит на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

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Ранее оппозиционные активисты подали несколько заявок на акции протеста в разных частях города, однако на все заявки были получены отказы. Мероприятие на Марсовом поле не было согласовано, поскольку в этот день там проходит митинг Национально-освободительного движения (НОД).

Сторонники НОД используют звукоусиливающую аппаратуру и флаги, их мероприятие посвящено защите традиционных моральных и семейных ценностей.

В это же время в другой части Марсова поля проходит оппозиционный митинг. Сотрудники полиции не препятствуют его проведению, пока не призывают собравшихся разойтись.

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