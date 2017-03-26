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14:50 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гонтарева пожаловалась на «бешеное давление» и неоднократные угрозы

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева в интервью изданию «The Financial Times» пожаловалась на неоднократные угрозы со стороны «крупного» олигарха.

Источник: Telegraf.com.ua

Председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой неоднократно угрожали, в том числе «крупный олигарх». Об этом она сказала интервью The Financial Times, которое издание опубликовало в воскресенье.

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«Один крупный олигарх лично угрожал мне физически угрожал мне — даже в этом офисе (комната для встреч в Национальном банке — прим.ред.)», — рассказала Гонтарева.

При этом в ответ на вопрос журналистов об имени олигарха глава НБУ «вежливо покачала головой. По ее словам, эта угроза не была единичной, в общем она подвергалась «совершенно бешеному давлению» от лиц, чьим интересам она в своей деятельности противостояла.

«Я могу это назвать постоянными притеснениями», — заявила глава Нацбанка.

Она также отметила, что против нее и ее команды появлялись «тонны ложной информации, манипуляции». Как сообщалось, ранее Гонтарева не исключила, что может покинуть пост главы НБУ.

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