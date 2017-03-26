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14:42 (мск), источник: 112.ua

В Москве на антикоррупционной акции задержали Навального

Ранее сообщалось о 10 задержанных на Пушкинской площади.

Источник: 112.ua

В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали, когда он шел по Тверской улице, сообщает «Медуза».

Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания.

Как сообщалось ранее, в Москве на антикоррупционной акции уже задержали около 15 человек.

По словам очевидцев, сотрудники ОМОНа применили дубинки. Сам Навальный в своем twitter призвал не отбивать его.

В начале марта Навальный обвинил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в создании «коррупционной империи». В расследовании говорилось, что Медведев и его доверенные люди «создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах». В обслуживании схем Медведева и его недвижимости задействованы тысячи людей. В ФБК утверждают, что Медведев контролирует несколько благотворительных фондов, в которые перечислены 70 миллиардов рублей (за какой период, не уточняется). Кроме того, в расследовании рассказывается о двух яхтах, которые были пришвартованы в резиденции Медведева в Плесе. Яхты оформлены на близкую к Медведеву структуру.

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