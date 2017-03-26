В Москве на антикоррупционной акции задержали Навального

В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали, когда он шел по Тверской улице, сообщает «Медуза».

Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания.

Как сообщалось ранее, в Москве на антикоррупционной акции уже задержали около 15 человек.

По словам очевидцев, сотрудники ОМОНа применили дубинки. Сам Навальный в своем twitter призвал не отбивать его.