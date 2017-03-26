Против воронежского вуза США ввели санкции

Как сообщили ТАСС в администрации США, под санкции попала Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. Вуз обвиняется в нарушении положений американского закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Сирии, КНДР и Ирана. Однако в чем именно выражаются нарушения, представители госдепартамента не уточняют. В Министерстве иностранных дел так прокомментировали ситуацию:

— Решение администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает недоумение и разочарование, — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией.

Отметим, что в черный список также попали АО «150-й авиационный ремонтный завод», АО «Рособоронэкспорт», АО «Научно-производственное объединение “Базальт”», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственная корпорация “Конструкторское бюро машиностроения”», Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации и Ульяновский институт гражданской авиации имени Бугаева. Кроме того, США ввели санкции против 12 юридических и физических лиц Китая и организаций, расположенных в Мьянме, Египте, Эритреи, Иране, КНДР, Саудовской Аравии, Судане и ОАЭ.