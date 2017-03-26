Против воронежского вуза США ввели санкции
СМИ сообщили о вводе санкций в отношении восьми российских организаций со стороны США. В черном списке оказался и воронежский вуз.
СМИ сообщили о вводе санкций в отношении восьми российских организаций со стороны США. В черном списке оказался и воронежский вуз.
Как сообщили ТАСС в администрации США, под санкции попала
— Решение администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает недоумение и разочарование, — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией.
Отметим, что в черный список также попали АО «150-й авиационный ремонтный завод», АО «Рособоронэкспорт», АО «Научно-производственное объединение “Базальт”», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственная корпорация “Конструкторское бюро машиностроения”», Уральский
ТАСС уточняет, что ограничительные меры будут действовать два года. Все это время министерства и ведомства США не могут приобретать продукцию и услуги