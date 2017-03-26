МИД Беларуси: действия правоохранителей 25 марта абсолютно адекватны

«В условиях нарастания и расширения географии террористической угрозы властям важно быть особенно бдительными, действовать на упреждение, а не “разгребать” последствия», — сказал Мирончик.

Он также отметил, что такой урок был извлечен из недавних терактов в ряде зарубежных городов, в частности, Лондоне, Берлине, Париже и других. «Именно этим руководствовались белорусские власти 25 марта», — сказал представитель МИД.

Он также добавил, что главной задачей силовых структур было обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития с учетом имевшейся у правоохранителей информации о готовящихся провокациях.

«Если же к месту мероприятия подвозят «коктейли Молотова», подгоняют автомобили с оружием, подключают анархистов, то назвать такую акцию «мирной» язык не поворачивается», — подчеркнул Мирончик, добавив, что право белорусов на мирные собрания закреплено в Конституции страны. «Ключевое слово здесь — «мирные», — сказал пресс-секретарь МИД.

Накануне в Минске и других городах Беларуси состоялись уличные акции оппозиции, в частности, в столице и ряде других городов мероприятие не было санкционировано городскими властями. В результате правоохранители в Минске не дали организовать шествие по центральному проспекту, и ряд участников акции был доставлен в столичные РУВД, после чего их начали отпускать уже ближе к вечеру.