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16:46 (мск), источник: Sputnik.by

МИД Беларуси: действия правоохранителей 25 марта абсолютно адекватны

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Действия правоохранительных органов во время несанкционированной уличной акции в Минске были абсолютно адекватными, говорится в комментарии начальника управления информации — пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, опубликованном в воскресенье.

Источник: Sputnik.by

«В условиях нарастания и расширения географии террористической угрозы властям важно быть особенно бдительными, действовать на упреждение, а не “разгребать” последствия», — сказал Мирончик.

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Он также отметил, что такой урок был извлечен из недавних терактов в ряде зарубежных городов, в частности, Лондоне, Берлине, Париже и других. «Именно этим руководствовались белорусские власти 25 марта», — сказал представитель МИД.

Он также добавил, что главной задачей силовых структур было обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития с учетом имевшейся у правоохранителей информации о готовящихся провокациях.

«Если же к месту мероприятия подвозят «коктейли Молотова», подгоняют автомобили с оружием, подключают анархистов, то назвать такую акцию «мирной» язык не поворачивается», — подчеркнул Мирончик, добавив, что право белорусов на мирные собрания закреплено в Конституции страны. «Ключевое слово здесь — «мирные», — сказал пресс-секретарь МИД.

Накануне в Минске и других городах Беларуси состоялись уличные акции оппозиции, в частности, в столице и ряде других городов мероприятие не было санкционировано городскими властями. В результате правоохранители в Минске не дали организовать шествие по центральному проспекту, и ряд участников акции был доставлен в столичные РУВД, после чего их начали отпускать уже ближе к вечеру.

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