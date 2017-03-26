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19:51 (мск), источник: РИА Новости

ХАМАС закрыло ключевой переход на границе с Израилем

ГАЗА, 26 мар — РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС закрыло границу палестинского анклава с Израилем для прохода людей после убийства своего высокопоставленного активиста, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель местного МВД Ияд аль-Бузом

Источник: Reuters

На неопределенный срок приостановил работу «Эрез» (палестинское название «Бейт-Ханун») — единственный переход, предназначенный для пропуска физических лиц.

Остальные КПП используются для коммерческих и гуманитарных грузов
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«Министерство внутренних дел в секторе Газа закрыло КПП “Бейт-Ханун” на границе сектора Газа и Израилем на неопределенный срок. Такое решение принято в рамках мероприятий, проводимых силами безопасности после убийства Мазена Фукаха», — сказал собеседник агентства.

Неизвестный в пятницу застрелил Фукаха на пороге его дома в городе Газа. Ответственность за гибель члена военизированного крыла ХАМАС исламисты возложили на спецслужбы Израиля, где Фуках был приговорен к девяти пожизненным срокам по обвинению в терроризме.

Он вышел на свободу в 2011 году в рамках обмена более чем 1 тысячи палестинских заключенных на танкиста Гилада Шалита, которого держали в плену боевики сектора Газа

Переходом «Эрез» пользуются иностранные политики, дипломаты, гуманитарные работники, журналисты и те жители сектора Газа, которых выпускают из анклава на лечение или учебу.

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