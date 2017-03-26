ХАМАС закрыло ключевой переход на границе с Израилем

«Министерство внутренних дел в секторе Газа закрыло КПП “Бейт-Ханун” на границе сектора Газа и Израилем на неопределенный срок. Такое решение принято в рамках мероприятий, проводимых силами безопасности после убийства Мазена Фукаха», — сказал собеседник агентства.

Неизвестный в пятницу застрелил Фукаха на пороге его дома в городе Газа. Ответственность за гибель члена военизированного крыла ХАМАС исламисты возложили на спецслужбы Израиля, где Фуках был приговорен к девяти пожизненным срокам по обвинению в терроризме.