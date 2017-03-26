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18:44 (мск), источник: ТАСС

Тело Ким Чен Нама вывезено из больницы Куала-Лумпура в неизвестном направлении

Причина, по которой тело Ким Чен Нама вывезено из больницы, также неизвестна.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 26 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, было вывезено из больницы Куала-Лумпура, где оно находилось все это время. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Место назначения, а также причина, по которой тело Ким Чен Нама было вывезено из больницы, не сообщаются
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Более подробной информации также не приводится.

Окончательного решения со стороны властей Малайзии о том, кому будет выдано тело Ким Чен Нама к настоящему моменту принято не было.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. В Пхеньяне продолжают настаивать на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР, у которого был паспорт на имя Ким Чхоля. Согласно официальной позиции КНДР причиной его смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами, как утверждает малайзийская сторона.

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