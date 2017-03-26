Тело Ким Чен Нама вывезено из больницы Куала-Лумпура в неизвестном направлении

ТОКИО, 26 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, было вывезено из больницы Куала-Лумпура, где оно находилось все это время. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Место назначения, а также причина, по которой тело Ким Чен Нама было вывезено из больницы, не сообщаются

Место назначения, а также причина, по которой тело Ким Чен Нама было вывезено из больницы, не сообщаются

Более подробной информации также не приводится.

Окончательного решения со стороны властей Малайзии о том, кому будет выдано тело Ким Чен Нама к настоящему моменту принято не было.