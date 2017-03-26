СМИ: Трамп выставил Меркель счет на 375 миллиардов долларов за услуги НАТО

Сообщается, что американский лидер оценил сумму, которую Берлин задолжал НАТО за оборону Германии в 375 миллиардов долларов.

«Такие требования выдвигают с целью запугать другую сторону, однако канцлер восприняла это спокойно и не собирается отвечать на провокации», — заявил он.

Первая встреча Трампа и Меркель состоялась в Белом доме 17 марта. На следующий день президент США заявил, что переговоры с канцлером ФРГ прошли великолепно, однако тут же напомнил, что Германия задолжала НАТО «огромные суммы» за оборону.