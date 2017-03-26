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19:40 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Трамп выставил Меркель счет на 375 миллиардов долларов за услуги НАТО

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи в Вашингтоне на прошлой неделе вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет за услуги НАТО, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Источник: Reuters

Сообщается, что американский лидер оценил сумму, которую Берлин задолжал НАТО за оборону Германии в 375 миллиардов долларов.

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«Такие требования выдвигают с целью запугать другую сторону, однако канцлер восприняла это спокойно и не собирается отвечать на провокации», — заявил он.

Первая встреча Трампа и Меркель состоялась в Белом доме 17 марта. На следующий день президент США заявил, что переговоры с канцлером ФРГ прошли великолепно, однако тут же напомнил, что Германия задолжала НАТО «огромные суммы» за оборону.

Ранее Трамп не раз выражал недовольство по поводу того, что страны-участницы НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса и не тратят на оборону положенные 2% ВВП.

Комментарии
14
Юрий Жданов
Вот тебе бабушка и Юрьев день.
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perplexed
агент путина вконец оборзел - всех на бабки ставит
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Владимир Пацак
Надо было Трампу сказать фирменно ; Меркель, Ты уволена!!
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