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19:00 (мск), источник: РБК - Украина

Порошенко приказал демилитаризовать недостроенный крейсер «Украина»

Президент Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера «Украина», который находится в акватории Николаевского завода имени 61 коммунара.

Об этом заявил первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, передают НикВести.

«У вас стоит крейсер “Украина”, есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется — там хватит на компенсацию ваших зарплат, и еще останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы», — сказал Бонь, выступая на митинге работников завода.

Он добавил, что параллельно готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. По его словам, проект без замечаний уже согласовали Минобороны и «Укроборонпром», на очереди — его рассмотрение в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.

Бонь добавил, что над проектом постановления Кабмина начали работать в середине декабря 2016 года.

Согласно плану демилитаризации, все вооружение и оборудование крейсера передадут Минобороны, а на продажу выставят корпус и турбины.

Как известно, ракетный крейсер «Украина» уже второе десятилетие стоит у причальной стены ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», где был построен в 1984 году по заказу ВМФ бывшего СССР. В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996-м его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. В 2000−01 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, однако позже была признана нецелесообразность такого шага. Сейчас крейсер остается на балансе завода-изготовителя.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявлял, что западные партнеры рассматривают вопрос о продаже Украине военных кораблей, которые у них выводятся из активного состава.

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