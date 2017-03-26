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19:45 (мск), источник: Informburo.kz

Уголовную ответственность за причинение вреда интересам страны предлагают ввести в РК

В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам страны. С такой инициативой выступило Министерство юстиции Казахстана, передаёт Kazday.

Источник: Informburo.kz

Статью 184−1 «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества» предлагают включить в Уголовный кодекс РК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни с конфискацией имущества и лишением гражданства.

Поправки необходимы для приведения в соответствие с Законом РК от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Поправки в Конституцию уже принял Парламент Казахстана. Тогда депутаты пояснили, что в целях усиления защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан в пункте 2 статьи 10 Конституции предлагается закрепить норму касательно того, что лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан.

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