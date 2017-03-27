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00:59 (мск), источник: УНИАН

В Киеве прошла акция в поддержку протестов в Беларуси

В Киеве под посольством Беларуси, в воскресенье, 26 марта, прошла акция в поддержку Дня Воли в Беларуси и против задержаний людей в Минске. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Источник: УНИАН

На акцию собралось около 50 человек. Люди держали в руках плакаты с надписями «Живе Беларусь», «За нашу и вашу свободу», «Лукашенко — главный дармоед».

Как сообщал УНИАН, в Минске несколько десятков человек вышли сегодня на Октябрьскую площадь, чтобы выразить солидарность с задержанными накануне участниками протеста.

Люди требовали отставки президента Александра Лукашенко и правительства, свободы задержанным накануне. К месту проведения митинга силовики подогнали два автозака и забрали около 20-ти протестующих. Также на подходах к Октябрьской площади задержали как минимум 12 человек. На площади остались только омоновцы и журналисты, которых не трогают.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но к объявленному заранее месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, произошли массовые задержания.

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