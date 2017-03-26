Лидер болгарских социалистов признала поражение на парламентских выборах

«Хочу поздравить ГЕРБ с победой. Если они нас пригласят на переговоры по формированию коалиции, мы не будем в них участвовать. В политике есть фундаментальные вещи, наши программы серьезно отличаются, мы являемся альтернативой ГЕРБ», — заявила она на пресс-конференции по итогам выборов, которую транслировал канал Nova TV.

Нинова отметила, что между Болгарской партией социалистов и «Гражданами за европейское развитие Болгарии» невозможна большая коалиция.