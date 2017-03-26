Лидер болгарских социалистов признала поражение на парламентских выборах

«Хочу поздравить ГЕРБ с победой. Если они нас пригласят на переговоры по формированию коалиции, мы не будем в них участвовать. В политике есть фундаментальные вещи, наши программы серьезно отличаются, мы являемся альтернативой ГЕРБ», — заявила она на пресс-конференции по итогам выборов, которую транслировал канал Nova TV.
Нинова отметила, что между Болгарской партией социалистов и «Гражданами за европейское развитие Болгарии» невозможна большая коалиция.
Если они (ГЕРБ) не смогут сформировать правительство и мандат будет вручен нам, то мы постараемся создать свой кабинет министров Болгарии во имя стабильности и предстоящего председательства страны в ЕС в 2018 году
Корнелия НиноваЛидер Болгарской партии социалистов (БСП)
Парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. По данным exit polls исследовательского агентства Gallup International, ГЕРБ набирает 32,8%, далее с 28,4% следует Болгарская социалистическая партия. Кроме того, согласно опросу, 4%-ный барьер для прохождения в парламент преодолели «Объединенные патриоты» с 8,8%, Движение за права и свободы с 7,8% и партия «Воля» c 4,6%.