В России могут запретить суррогатное материнство
Инициаторы законопроекта о запрете считают, что РФ стала центром «репродуктивного туризма».
Инициаторы законопроекта о запрете считают, что РФ стала центром «репродуктивного туризма».
Сенатор Антон Беляков в понедельник внесет в Госдуму законопроект о запрете суррогатного материнства в России, он считает, что страна становится одним из центров «репродуктивного туризма», а отношения сторон в этом бизнесе недостаточно регулируются государством.
По мнению Белякова, услуги суррогатного материнства в России регулируются на основе
— Как правило, остается не проясненным, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора, — считает Беляков.
По его словам, биологические родители могут забрать ребенка у суррогатной матери только в случае ее согласия (эта норма содержится в Семейном кодексе РФ). Часто это приводит к тому, что суррогатные матери шантажируют настоящих родителей.
Кроме этого, по мнению сенатора, многие иностранцы сегодня едут в Россию, чтобы родить ребенка при помощи суррогатной матери. Россия, по словам Белякова, привлекает иностранцев отсутствием жесткого законодательного регулирования.
Врачи считают, что запрет на суррогатное материнство больно ударит по людям, для которых такой способ является единственной возможностью иметь детей. Юристы же согласны с тем, что этот вопрос недостаточно законодательно проработан, однако указывают, что суррогатное материнство является одной из форм лечения бесплодия, как указано в законе.
Ряд врачей при этом не согласны с утверждением о «репродуктивном туризме», отмечая, что по статистике гораздо чаще к услугам суррогатных матерей прибегают россияне, а не иностранцы.