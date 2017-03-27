В России могут запретить суррогатное материнство

Сенатор Антон Беляков в понедельник внесет в Госдуму законопроект о запрете суррогатного материнства в России, он считает, что страна становится одним из центров «репродуктивного туризма», а отношения сторон в этом бизнесе недостаточно регулируются государством.

По мнению Белякова, услуги суррогатного материнства в России регулируются на основе гражданско-правового договора, который не гарантирует строгого выполнения прав и обязанностей сторон.

— Как правило, остается не проясненным, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора, — считает Беляков.

По его словам, биологические родители могут забрать ребенка у суррогатной матери только в случае ее согласия (эта норма содержится в Семейном кодексе РФ). Часто это приводит к тому, что суррогатные матери шантажируют настоящих родителей.

Кроме этого, по мнению сенатора, многие иностранцы сегодня едут в Россию, чтобы родить ребенка при помощи суррогатной матери. Россия, по словам Белякова, привлекает иностранцев отсутствием жесткого законодательного регулирования.