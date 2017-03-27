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10:49 (мск), источник: Известия

В России могут запретить суррогатное материнство

Инициаторы законопроекта о запрете считают, что РФ стала центром «репродуктивного туризма».

Источник: Reuters

Сенатор Антон Беляков в понедельник внесет в Госдуму законопроект о запрете суррогатного материнства в России, он считает, что страна становится одним из центров «репродуктивного туризма», а отношения сторон в этом бизнесе недостаточно регулируются государством.

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По мнению Белякова, услуги суррогатного материнства в России регулируются на основе гражданско-правового договора, который не гарантирует строгого выполнения прав и обязанностей сторон.

— Как правило, остается не проясненным, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора, — считает Беляков.

По его словам, биологические родители могут забрать ребенка у суррогатной матери только в случае ее согласия (эта норма содержится в Семейном кодексе РФ). Часто это приводит к тому, что суррогатные матери шантажируют настоящих родителей.

Кроме этого, по мнению сенатора, многие иностранцы сегодня едут в Россию, чтобы родить ребенка при помощи суррогатной матери. Россия, по словам Белякова, привлекает иностранцев отсутствием жесткого законодательного регулирования.

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Врачи считают, что запрет на суррогатное материнство больно ударит по людям, для которых такой способ является единственной возможностью иметь детей. Юристы же согласны с тем, что этот вопрос недостаточно законодательно проработан, однако указывают, что суррогатное материнство является одной из форм лечения бесплодия, как указано в законе.

Ряд врачей при этом не согласны с утверждением о «репродуктивном туризме», отмечая, что по статистике гораздо чаще к услугам суррогатных матерей прибегают россияне, а не иностранцы.

Комментарии
1
***SKARLETT***
в россии и так уже всё позапрещали... а мы всё терпим...
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