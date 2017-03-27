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05:01 (мск), источник: РИА Новости

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» Евросоюзу

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз пропадет с политической карты мира. При этом в своем обращении к сторонникам она пообещала защитить Францию от глобализации, пишет агентство Рейтер.

Источник: AP 2017

Лидер Национального Фронта Марин Ле Пен заявила, что после избрания Дональда Трампа в качестве президента США и референдума в Великобритании, выборы во Франции будут очередным шагом, который она охарактеризовала как «глобальное восстание людей».

Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли
Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции

«Пришло время разгромить глобалистов», — сказала она в адрес своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, обвиняя их в «предательстве» ради Европейского союза и интересов рынка.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая соответственно.

Справка
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Комментарии
1
Валерий Малютин
единственный адекватный европейский не зомбированный политик, испытывающий стыд, от положения великой франции в качестве американского и германского сателита
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