Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» Евросоюзу

Лидер Национального Фронта Марин Ле Пен заявила, что после избрания Дональда Трампа в качестве президента США и референдума в Великобритании, выборы во Франции будут очередным шагом, который она охарактеризовала как «глобальное восстание людей».

Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли

«Пришло время разгромить глобалистов», — сказала она в адрес своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, обвиняя их в «предательстве» ради Европейского союза и интересов рынка.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая соответственно.