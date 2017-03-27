Росгвардия отметит свой праздник в ДК железнодорожников во Владивостоке

27 марта 2017 года в 16. 00 во Дворце культуры железнодорожников во Владивостоке состоится торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Управлении Росгвардии по Приморскому краю.

На торжественном мероприятии будут присутствовать начальник Управления Росгвардии по Приморскому краю полковник полиции Андрей Семыкин, командир 107 бригады Федеральной службы войск национальной гвардии России полковник Эльхан Нагиев, вице-губернатор Приморского края Геннадий Сыромятнов, и.о. главы администрации города Владивостока Константин Лобода, руководители правоохранительных ведомств Приморья, а также сотрудники, военнослужащие войск национальной гвардии, ветераны.

В честь празднования в Дворце культуры железнодорожников будут организованы выставка вооружения и спецсредств, церемония вручения наград, праздничный концерт, офицерский бал.