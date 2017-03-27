Росгвардия отметит свой праздник в ДК железнодорожников во Владивостоке
Во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.
Во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.
27 марта 2017 года в 16. 00 во Дворце культуры железнодорожников во Владивостоке состоится торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Управлении Росгвардии по Приморскому краю.
На торжественном мероприятии будут присутствовать начальник Управления Росгвардии по Приморскому краю полковник полиции Андрей Семыкин, командир 107 бригады Федеральной службы войск национальной гвардии России полковник Эльхан Нагиев,
В честь празднования в Дворце культуры железнодорожников будут организованы выставка вооружения и спецсредств, церемония вручения наград, праздничный концерт, офицерский бал.