На несанкционированном митинге против коррупции во Владивостоке задержали 26 человек — МВД

Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.

На несанкционированном митинге против коррупции, инициированном во Владивостоке Алексеем Навальным, задержано 26 человек. По сообщению пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю, после составления протоколов граждан отпустили. Нарушителям порядка грозят штрафы до 20 тысяч рублей, передает ИА PrimaMedia.

Напомним, накануне на привокзальной площади Владивостока прошла несанкционированная акция под названием «Он вам не Димон».

Мероприятие носило незаконный характер, о чем власти уведомляли потенциальных участников. Однако организаторы, по словам представителей краевой администрации, уклонялись от диалога. На 26 марта на привокзальной площади официально был согласован пикет в честь Дня образования войск Росгвардии. Поэтому проведение иных мероприятий в этом же месте, по информации департамента внутренней политики Приморья, было незаконным.

Тем не менее, инициаторы акции Навального через рекламу во ВКонтакте, Facebook и группы мобилизации заявили о законности этого мероприятия. В итоге на несанкционированный митинг пришло, по подсчетам ИА PrimaMedia, более 700 человек. По данным полиции, участников было 180, а организаторы заявляют о толпе в 1,5 тысячи. Среди участников в основном были представители молодежи. Перед акцией полицейские предупредили участников, что если текст на плакатах не будет соответствовать заявленной теме мероприятия, то стражи порядка будут вынуждены принять меры. Содержание развернутых транспарантов, по понятным причинам, с празднованием Дня образования войск Росгвардии никаким образом не были связаны, а отражали негативное отношение к коррупции, недовольство премьер-министром РФ. Наиболее активные участники заводили толпу лозунгами. Без задержаний, в конечном счете, не обошлось.

В соответствии с ч.5. ст. 20.2 КоАП, «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов».

По информации агентства, среди задержанных были школьники. Однако в полиции пока не уточняют число несовершеннолетних, нарушивших правопорядок.