Министр культуры прокомментировала скандал с брендом края

В Красноярске продолжается обсуждение проекта туристического бренда края. Министр культуры Елена Мироненко в интервью «7 каналу» сообщила, разработкой бренда занимается не только столичная компания, но и множество других специалистов. К тому же, по ее словам, суммы на разработку потратили небольшие.

«То, что касалось разработки концепции — затраты какие-то совершенно смешные. Честно говоря, я не помню цифр, по-моему, 5 или 6 тысяч. Ну, а то, что интересуются антимонопольщики — это их право, да, это их работа», — заявила министр культуры края Елена Мироненко.

Напомним, в минувшем году минкульт объявил конкурс на разработку туристического бренда края, но его признали несостоявшимся. В начале марта 2017 года Мироненко заявила, что контракт с подрядчиком уже подписан и конкурс проводиться не будет. В итоге решением министра логотип, эмблему и слоган Красноярский край получит на безальтернативной основе усилиями столичной компании SmartHeart (с ней Елена Мироненко сотрудничала и раньше, когда работала в Музее геологии).

На минувшей неделе к скандальной истории подключились прокуратура и управление Федеральной антимонопольной службы. Правоохранительные органы разберутся, законна ли разработка бренда края без конкурса на выбор подрядчика.

Креативный директор SmartHeart Станислав Окрух на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что оставляет проект.

«Пессимизм, сарказм, отсутствие веры в будущее, сплетни, гниль и полная депрессия. Спасибо, что вы вовремя нас остановили. Мы работаем только с целеустремленными, харизматичными лидерами, людьми которые строят светлое будущее для нас и наших детей. Мы про будущее, вы про прошлое. И это окей. Каждый выбирает свой путь», — написал Окрух.