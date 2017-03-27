Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
13Теракт в центре Лондона
05:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Министр культуры прокомментировала скандал с брендом края

К скандальной истории подключилась прокуратура.

В Красноярске продолжается обсуждение проекта туристического бренда края. Министр культуры Елена Мироненко в интервью «7 каналу» сообщила, разработкой бренда занимается не только столичная компания, но и множество других специалистов. К тому же, по ее словам, суммы на разработку потратили небольшие.

«То, что касалось разработки концепции — затраты какие-то совершенно смешные. Честно говоря, я не помню цифр, по-моему, 5 или 6 тысяч. Ну, а то, что интересуются антимонопольщики — это их право, да, это их работа», — заявила министр культуры края Елена Мироненко.

Напомним, в минувшем году минкульт объявил конкурс на разработку туристического бренда края, но его признали несостоявшимся. В начале марта 2017 года Мироненко заявила, что контракт с подрядчиком уже подписан и конкурс проводиться не будет. В итоге решением министра логотип, эмблему и слоган Красноярский край получит на безальтернативной основе усилиями столичной компании SmartHeart (с ней Елена Мироненко сотрудничала и раньше, когда работала в Музее геологии).

На минувшей неделе к скандальной истории подключились прокуратура и управление Федеральной антимонопольной службы. Правоохранительные органы разберутся, законна ли разработка бренда края без конкурса на выбор подрядчика.

Креативный директор SmartHeart Станислав Окрух на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что оставляет проект.

«Пессимизм, сарказм, отсутствие веры в будущее, сплетни, гниль и полная депрессия. Спасибо, что вы вовремя нас остановили. Мы работаем только с целеустремленными, харизматичными лидерами, людьми которые строят светлое будущее для нас и наших детей. Мы про будущее, вы про прошлое. И это окей. Каждый выбирает свой путь», — написал Окрух.

Жителям региона все же предлагают продолжать голосовать в интернете за концепцию бренда. Представлены 6 концепций: «Земля тайн и легенд», «Сердце России», «Место перезагрузки», «Земля контрастов», «Территория вызова» и «Край Енисея». Итоговый вариант бренда Красноярского края планировали представить на 14 Красноярском экономическом форуме (20—22 апреля).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Женский ВК «Енисей» не смог выйти в финал чемпионата России
Турция объявила пошлины на российские продукты
СМИ: Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд за услуги НАТО
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Болгарские социалисты признали поражение в парламентских выборах
Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов
Акция против коррупции в Москве: около 850 задержанных
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь