Госдеп призвал отпустить задержанных участников незаконных акций в РФ
По словам и. о. руководителя
По словам и. о. руководителя
ВАШИНГТОН, 27 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США осудили задержания участников несогласованных акций протеста в ряде городов России и журналистов и призвали власти отпустить их.
Об этом сообщил корреспонденту ТАСС исполняющий обязанности руководителя
«США решительно осуждают задержание в воскресенье сотен невинных демонстрантов по всей России, — отметил он. — Задержание мирных протестующих, правозащитников и журналистов не соответствует ключевым демократическим ценностям».
«Мы с тревогой восприняли сведения о задержании оппозиционера Алексея Навального по прибытии на демонстрацию, а также то, что в организациях, занимающихся борьбой с коррупцией, были проведены полицейские рейды», — добавил Тонер.
«Соединенные Штаты будут отслеживать ситуацию. Кроме того, мы призываем правительство России немедленно отпустить всех мирных демонстрантов», — резюмировал он.
Накануне в нескольких городах России, в том числе в Москве и
Ранее прокуратура предупредила организаторов акций о недопустимости нарушений закона.
Полиция в свою очередь попросила воздержаться от участия в несогласованных мероприятиях, так как они незаконны, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка.