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09:55 (мск), источник: ТАСС

Госдеп призвал отпустить задержанных участников незаконных акций в РФ

По словам и. о. руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Марка Тонера, США планируют отслеживать ситуацию.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США осудили задержания участников несогласованных акций протеста в ряде городов России и журналистов и призвали власти отпустить их.

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Об этом сообщил корреспонденту ТАСС исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

«США решительно осуждают задержание в воскресенье сотен невинных демонстрантов по всей России, — отметил он. — Задержание мирных протестующих, правозащитников и журналистов не соответствует ключевым демократическим ценностям».

«Мы с тревогой восприняли сведения о задержании оппозиционера Алексея Навального по прибытии на демонстрацию, а также то, что в организациях, занимающихся борьбой с коррупцией, были проведены полицейские рейды», — добавил Тонер.

«Соединенные Штаты будут отслеживать ситуацию. Кроме того, мы призываем правительство России немедленно отпустить всех мирных демонстрантов», — резюмировал он.

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Накануне в нескольких городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, прошли несогласованные акции, устроители которых декларировали цель «борьбы с коррупцией».

По данным МВД, в столице было задержано около 500 человек

Ранее прокуратура предупредила организаторов акций о недопустимости нарушений закона.

Полиция в свою очередь попросила воздержаться от участия в несогласованных мероприятиях, так как они незаконны, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка.

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