Госдеп призвал отпустить задержанных участников незаконных акций в РФ

ВАШИНГТОН, 27 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США осудили задержания участников несогласованных акций протеста в ряде городов России и журналистов и призвали власти отпустить их.

Акция против коррупции в Москве: около 850 задержанных

Об этом сообщил корреспонденту ТАСС исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

«США решительно осуждают задержание в воскресенье сотен невинных демонстрантов по всей России, — отметил он. — Задержание мирных протестующих, правозащитников и журналистов не соответствует ключевым демократическим ценностям».

«Мы с тревогой восприняли сведения о задержании оппозиционера Алексея Навального по прибытии на демонстрацию, а также то, что в организациях, занимающихся борьбой с коррупцией, были проведены полицейские рейды», — добавил Тонер.

«Соединенные Штаты будут отслеживать ситуацию. Кроме того, мы призываем правительство России немедленно отпустить всех мирных демонстрантов», — резюмировал он.