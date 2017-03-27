Громкий арест однопартийца стал сюрпризом для хабаровских лидеров «Единой России»

Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.

Арест члена партии «Единая Россия» Владимира Стеблевского почему-то стал внезапностью для хабаровских депутатов. Некоторые даже не слышали о нашумевшем уголовном расследовании, которое велось в отношении главы «Водоканала», сообщает ИА AmurMedia.

Ранее агентство сообщало, что 25 марта, были арестованы три руководителя предприятия — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Констатин Домнин и Сергей Макаров.

Однако оказалось, что однопартийцы Владимира Стеблевского не знают резонансного задержании главы «Водоканала».

Например, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской уверил, что находится за пределами региона и не знаком с происходящими событиями. Депутат Закдумы Хабаровского края Юрий Матвеев сообщил, что об аресте Стеблевского не знает и не может оперативно прокомментировать в связи с высокой занятостью. А заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края от партии «Единая Россия» Павел Симигин сообщил, что вовсе не слышал об уголовном расследовании, которое велось в отношении Владимира Стеблевского.

В связи с подобным поголовным незнанием возникают определенные вопросы к членам партии «Единая Россия» по поводу их избирательного знакомства с актуальной повесткой дня.