Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Эксперт пояснил, кому была выгодна смерть Вороненкова
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
14События недели в фотографиях
13Теракт в центре Лондона
08:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Громкий арест однопартийца стал сюрпризом для хабаровских лидеров «Единой России»

Один из парламентариев заявил, что с уголовным расследованием в отношении Владимира Стеблевского он не знаком вообще.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.

Арест члена партии «Единая Россия» Владимира Стеблевского почему-то стал внезапностью для хабаровских депутатов. Некоторые даже не слышали о нашумевшем уголовном расследовании, которое велось в отношении главы «Водоканала», сообщает ИА AmurMedia.

Ранее агентство сообщало, что 25 марта, были арестованы три руководителя предприятия — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Констатин Домнин и Сергей Макаров.

Однако оказалось, что однопартийцы Владимира Стеблевского не знают резонансного задержании главы «Водоканала».

Например, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской уверил, что находится за пределами региона и не знаком с происходящими событиями. Депутат Закдумы Хабаровского края Юрий Матвеев сообщил, что об аресте Стеблевского не знает и не может оперативно прокомментировать в связи с высокой занятостью. А заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края от партии «Единая Россия» Павел Симигин сообщил, что вовсе не слышал об уголовном расследовании, которое велось в отношении Владимира Стеблевского.

В связи с подобным поголовным незнанием возникают определенные вопросы к членам партии «Единая Россия» по поводу их избирательного знакомства с актуальной повесткой дня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Болевые, удушающие приемы и перевороты - "Мужик в городе" на бразильском джиу джитсу
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Турция объявила пошлины на российские продукты
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов
Для начинающих водителей ввели ограничения
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь