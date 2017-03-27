Вице-мэр Владивостока Александр Юров уходит в отставку

Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.

Заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров написал заявление об уходе по собственному желанию. Вице-мэр дорабатывает последние дни и уходит на повышение — ему предложили хороший пост в администрации Приморского края, сообщил ИА PrimaMedia источник, близкий к руководству города.

Александр Юров долгое время осуществлял общее руководство управлением по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока. Позже полномочий прибавилось — ему пришлось контролировать сферу международных отношений и туризма, наружной рекламы и информации, физической культуры и массового спорта.

По свидетельству источников агентства, Юрову предложили занять должность вице-губернатора.

Как уточнили сотрудники мэрии, в понедельник, 27 марта, Александр Юров находился на утренней планерке, видели его и чуть позже на рабочем месте.

Подтверждение о назначении Юрова от администрации региона пока не получено. Известно, что в крае работу ТЭК курирует Евгений Вишняков.