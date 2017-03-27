Вице-мэр Владивостока Александр Юров уходит в отставку
По некоторым данным, ему предложили пост
По некоторым данным, ему предложили пост
Владивосток, 27 марта, PrimaMedia.
Заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров написал заявление об уходе по собственному желанию.
Александр Юров долгое время осуществлял общее руководство управлением по вопросам
По свидетельству источников агентства, Юрову предложили занять должность
Как уточнили сотрудники мэрии, в понедельник, 27 марта, Александр Юров находился на утренней планерке, видели его и чуть позже на рабочем месте.
Подтверждение о назначении Юрова от администрации региона пока не получено. Известно, что в крае работу ТЭК курирует Евгений Вишняков.