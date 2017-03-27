Меркель пригласила Иванку Трамп на саммит в Германию
Экономический саммит «Женской двадцатки» W20, предположительно, состоится в апреле.
Экономический саммит «Женской двадцатки» W20, предположительно, состоится в апреле.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила дочь президента США Дональда Трампа Иванку на экономический саммит в Берлине, передает AP.
По словам источника агентства в администрации, Меркель пригласила Иванку на саммит «Женской двадцатки» W20, который, предположительно, состоится в апреле, в ходе своего визита в Белый дом.
Первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом состоялась 17 марта.
Отмечается, что Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США.