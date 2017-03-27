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06:52 (мск), источник: Известия.Ру

Меркель пригласила Иванку Трамп на саммит в Германию

Экономический саммит «Женской двадцатки» W20, предположительно, состоится в апреле.

Источник: AP 2017
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила дочь президента США Дональда Трампа Иванку на экономический саммит в Берлине, передает AP.

По словам источника агентства в администрации, Меркель пригласила Иванку на саммит «Женской двадцатки» W20, который, предположительно, состоится в апреле, в ходе своего визита в Белый дом.

Первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом состоялась 17 марта.

Отмечается, что Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США.

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