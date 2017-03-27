Начитается новый раунд приватизации государственного имущества

Компании, акциями которых полностью или частично владеет государство, и которые выставлены на торги, являются коньячный завод «Барза албэ», предприятие «Tutun-CTC», гостиница «Кишинэу», ковровая фабрика «Флоаре-Карпет» и стекольный завод «Glass Container Company».

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Стартовая цена комбината «Барза Албэ», который полностью принадлежит государству, составляет примерно 314 с половиной миллионов леев. «Tutun-CTC», в котором акции государства составляют более 90%, предлагают за 295 миллионов леев.

За продажу гостиницы «Кишинэу» государство надеется выручить не менее миллиона 162-ух тысяч леев. Ковровая фабрика «Флоаре-Карпет», в которой доля государства составляет почти 60%, продается за 44 с лишним миллиона леев.

Стартовая цена стекольного завода «Glass Container Company» составляет примерно 29 миллионов леев. Новый раунд приватизации завершится 31 марта.