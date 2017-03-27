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08:47 (мск), источник: Tengrinews

Мажилисмен раскритиковал МИД РК за плохую рекламу казахстанских товаров

Экономические институты МИД РК забывают о своем предназначении, заявил Владимир Божко.

Источник: Tengrinews

Экономические институты Министерства иностранных дел и других ведомств забывают о своем предназначении по продвижению казахстанских производителей. Такое заявление сделал заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко в ходе правительственного часа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Владимир Божко определил основные проблемы в развитии сельского хозяйства и производства сельхозтехники в стране. По его словам, большую роль в этом играет слабая система продвижения казахстанских товаров за рубежом.

«На всемирной выставке сельского хозяйства в Германии в январе этого года, где было около 90 стран, после встречи с депутатами бундестага делегация Мажилиса, посетив выставку, не обнаружила ни одного представителя Казахстана на ней. Хотя там были стенды Кыргызстана, всех областей Украины, в том числе воюющих Луганской и Донецкой областей, представители Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, не говоря о странах Европы, США и Африки. А как мы тогда собираемся продвигать продукты сельского хозяйства Казахстана и сельхозмашиностроения? Экономические институты МИД и других ведомств забывают о своем предназначении по продвижению наших производителей», — заявил Божко.

Напомним, в декабре 2016 года Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил создать Министерство иностранных дел и торговли.

«Торговля внешняя и инвестиции должны быть вместе. У нас, оказывается, торговля в одном министерстве, инвестиции — в другом. Кому-то надо за каждой (интересующейся Казахстаном — прим. редакции) компанией ходить и привлекать сюда. Так делают нормально работающие страны. А у нас этого нет», — сказал Президент в ходе общенационального телемоста на презентации проектов Карты индустриализации.

Инициативу Президента активно поддержали депутаты Мажилиса.

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