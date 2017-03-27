Московская компания продолжит работать над брендом Красноярского края

В середине марта стало известно о проверке правоохранителями законности выбора подрядчика на разработку бренда края без конкурса. Напомним, в прошлом году Минкульт объявил «народный» конкурс, но его признали несостоявшимся. Позже министр культуры края Елена Мироненко заявила, работу над проектом доверили московской компании SmartHeart, с которой чиновница сотрудничала ранее, когда работала в музее геологии.

Накануне же один из руководителей компании Станислав Окрух, обидевшись мнения горожан относительно возможного бренда, нелицеприятно высказался о красноярцах на своей странице в социальной сети. Кроме того, из его комментария можно было предположить, что московская фирма уже и не рада «миссии» по разработке бренда: «Мы про будущее, вы про прошлое. И это окей. Каждый выбирает свой путь», — написал он.

Однако затем он удалил свой пост. А в Минкульте края Newslab.ru пояснили, что это было «эмоциональное высказывание только одного творческого человека», который имеет право писать на своей странице что угодно. На ситуацию в целом это не повлияло, поэтому компания продолжает заниматься разработкой бренда. Там также отметили, что этой работой занимаются и другие специалисты — это совместный труд. Сейчас жителям края предлагают голосовать в интернете за концепцию бренда, голосование продлится до 10 апреля.