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11:56 (мск), источник: Newslab.ru

Московская компания продолжит работать над брендом Красноярского края

Московская компания SmartHeart продолжит заниматься разработкой туристического бренда Красноярского края. Напомним, скандал вокруг этой темы не утихает вторую неделю, но работа по созданию бренда продолжается.

Источник: Reuters

В середине марта стало известно о проверке правоохранителями законности выбора подрядчика на разработку бренда края без конкурса. Напомним, в прошлом году Минкульт объявил «народный» конкурс, но его признали несостоявшимся. Позже министр культуры края Елена Мироненко заявила, работу над проектом доверили московской компании SmartHeart, с которой чиновница сотрудничала ранее, когда работала в музее геологии.

Накануне же один из руководителей компании Станислав Окрух, обидевшись мнения горожан относительно возможного бренда, нелицеприятно высказался о красноярцах на своей странице в социальной сети. Кроме того, из его комментария можно было предположить, что московская фирма уже и не рада «миссии» по разработке бренда: «Мы про будущее, вы про прошлое. И это окей. Каждый выбирает свой путь», — написал он.

Однако затем он удалил свой пост. А в Минкульте края Newslab.ru пояснили, что это было «эмоциональное высказывание только одного творческого человека», который имеет право писать на своей странице что угодно. На ситуацию в целом это не повлияло, поэтому компания продолжает заниматься разработкой бренда. Там также отметили, что этой работой занимаются и другие специалисты — это совместный труд. Сейчас жителям края предлагают голосовать в интернете за концепцию бренда, голосование продлится до 10 апреля.

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