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10:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Советника мэра по делам молодежи выбрали хабаровчане

24 марта в Хабаровске прошли выборы советника мэра по делам молодежи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Источник: Reuters

В краевой столице работали 18 избирательных участков. Проголосовать могли молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, которые прошли регистрацию на сайте. Своим правом воспользовались 1673 человека.

В итоге победу одержал председатель профкома студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения Андрей Максименко. За него проголосовали 1177 человек.

Напомним, на должность советника мэра по делам молодежи претендовали пятеро хабаровчан.

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