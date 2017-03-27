Советника мэра по делам молодежи выбрали хабаровчане

В краевой столице работали 18 избирательных участков. Проголосовать могли молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, которые прошли регистрацию на сайте. Своим правом воспользовались 1673 человека.

В итоге победу одержал председатель профкома студентов Дальневосточного государственного университета путей сообщения Андрей Максименко. За него проголосовали 1177 человек.

Напомним, на должность советника мэра по делам молодежи претендовали пятеро хабаровчан.