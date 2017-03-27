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09:54 (мск), источник: Вести Приморье

Андрей Брик займет пост вице-мэра Владивостока

Бывший директор приморского филиала ФГУП «Почта Россия» Андрей Брик переходит на работу в администрацию города Владивосток, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на сайт primorsky.ru.

Источник: Вести Приморье

Брик займет место нынешнего замглавы администрации Владивостока Александра Юрова, который переходит на работу в администрацию Приморского края.

По мнению экспертов, после сентябрьских выборов в городскую Думу Владивостока Андрей Брик может занять пост главы столицы Приморья.

СПРАВКА.

Брик Андрей Петрович родился 25 мая 1960 года. Окончил Новосибирский электротехнический институт связи имени Николая Псурцева, а также Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

Свой трудовую биографию начал инженером усилительного пункта Эксплуатационно-технического узла связи поселка Кавалерово. Несколько лет занимал должность второго, а затем первого секретаря РК ВЛКСМ Кавалеровского района. Был заместителем начальника предприятия связи Хрустальненского горно-обогатительного комбината, начальником Кавалеровского районного узла связи, заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности и маркетингу ОАО «Электросвязь», директором ООО «Владинфоком». С 2003 года являлся директором УФПС Приморского края — филиала ФГУП «Почта России».

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