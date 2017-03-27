Андрей Брик займет пост вице-мэра Владивостока

Брик займет место нынешнего замглавы администрации Владивостока Александра Юрова, который переходит на работу в администрацию Приморского края.

По мнению экспертов, после сентябрьских выборов в городскую Думу Владивостока Андрей Брик может занять пост главы столицы Приморья.

СПРАВКА.

Брик Андрей Петрович родился 25 мая 1960 года. Окончил Новосибирский электротехнический институт связи имени Николая Псурцева, а также Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.