На пост главы Александровского района претендуют Светлана Богатырева и Владимир Белобаржевский

Ими стали и.о. главы района Светлана Богатырева и глава Яйвинского сельского поселения Владимир Белобаржевский. Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к администрации района, отметив, что выборы главы состояться на ближайшем заседании земсолбрания.



Всего в повторном конкурсе по выборам главы Александровского района участвовало восемь кандидатов. Кроме госпожи Богатыревой и господина Белобаржевского заявки также подавали директор по защите прав человека ООО «Правозащитный центр» Александр Архипов и его супруга Лия Мухаметшина, экс-депутат заксобрания Владимир Мальцев, начальник железнодорожной станции пос. Углеуральский Александр Круглов, бывший сотрудник районной администрации Сергей Пономарев, замглавы района по развитию инфраструктуры Татьяна Щербинина.



Первый конкурс, состоявшийся в конце 2016 года, был признан несостоявшимся, поскольку из трех претендентов конкурсная комиссия смогла отобрать только одного для представления депутатам.



Прежний глава Александровского района Александр Шицин принимал участие в выборах депутатов заксобрания, входил в тройку партсписка «Единой России» по своей территории. Возглавлял тройку председатель профкома «Сильвинита» Александр Шалаев. По итогам выборов он отказался от мандата, который был передан следующему за ним Александру Шицину.