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08:59 (мск), источник: Om1.ru

Омская прокуратура заподозрила в коррупции администрацию Марьяновского района

Руководство района назначило руководителями двух муниципальных предприятий их владельцев. Это противоречит закону.

Прокуратура Марьяновского района Омской области после проверки обнаружила нарушения законодательства о муниципальных унитарных предприятиях и противодействии коррупции в работе районной администрации.

Оказалось, что в 2015 и 2016 годах руководители района образовал два муниципальных унитарных предприятия, МУП «Модульная теплоэнергетическая компания» и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Марьяновское».

При этом руководителями предприятий назначены их владельцы, что противоречит федеральному закону.

В целях устранения нарушений прокурор Марьяновского района внес главе муниципального района представление. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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