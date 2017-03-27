Омская прокуратура заподозрила в коррупции администрацию Марьяновского района

Прокуратура Марьяновского района Омской области после проверки обнаружила нарушения законодательства о муниципальных унитарных предприятиях и противодействии коррупции в работе районной администрации.

Оказалось, что в 2015 и 2016 годах руководители района образовал два муниципальных унитарных предприятия, МУП «Модульная теплоэнергетическая компания» и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Марьяновское».

При этом руководителями предприятий назначены их владельцы, что противоречит федеральному закону.

В целях устранения нарушений прокурор Марьяновского района внес главе муниципального района представление. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.