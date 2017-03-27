Омская прокуратура заподозрила в коррупции администрацию Марьяновского района
Руководство района назначило руководителями двух муниципальных предприятий их владельцев. Это противоречит закону.
Руководство района назначило руководителями двух муниципальных предприятий их владельцев. Это противоречит закону.
Прокуратура Марьяновского района Омской области после проверки обнаружила нарушения законодательства о муниципальных унитарных предприятиях и противодействии коррупции в работе районной администрации.
Оказалось, что в 2015 и 2016 годах руководители района образовал два муниципальных унитарных предприятия, МУП «Модульная теплоэнергетическая компания» и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Марьяновское».
При этом руководителями предприятий назначены их владельцы, что противоречит федеральному закону.
В целях устранения нарушений прокурор Марьяновского района внес главе муниципального района представление. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.