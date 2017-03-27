Спецкор: на КПП в зоне АТО снова сложная ситуация
Журналист Артем Маслаков в эфире «ГС» сообщил, как обострилась ситуация на Донбассе, чего боятся местные жители и как относятся к торговой блокаде региона.
Журналист Артем Маслаков в эфире «ГС» сообщил, как обострилась ситуация на Донбассе, чего боятся местные жители и как относятся к торговой блокаде региона.
РИА Новости Украина — радиостанция «Голос Столицы».
В зоне АТО погибли двое мирных жителей. Это произошло
Кроме того, неспокойно и в районе Авдеевки Донецкой области. Там обстреляли жилой сектор, в результате чего, по предварительной информации, 18 жилых домов были повреждены. Пострадавших среди мирных жителей нет. Такие данные сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.
Подробнее о том, что происходит на Востоке, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы журналист «КП в Украине» Артем Маслаков.
Что сейчас происходит в Зайцево?
— В Зайцево сейчас, по нашим данным, стрельба прекратилась, хотя, конечно, там сегодня были обстрелы, и действительно погибли люди. И, к сожалению, это один из тех пунктов, в которых в
Что вам известно об аварии военного вертолета в Краматорске?
— Там упал действительно вертолет. Есть разные версии. Есть версии, что он был сбит, есть версии, что там была техническая неисправность, но факт есть то, что это произошло. В зоне АТО в
Что в районе Авдеевки происходило?
— Сейчас в районе и Авдеевки, и в южном, мариупольском направлении очень неспокойная ситуация — действительно стреляют, действительно повреждены опять линии электропередач. И мы знаем, что очереди на блокпостах, гораздо больше, чем в обычные будние дни, и в общем напряженная весьма ситуация. В том же Донецке говорят о том, что стреляют, то есть нельзя назвать нынешнюю ситуацию спокойной, это самое главное, что сейчас происходит.
Какая гуманитарная ситуация на Востоке? Есть водоснабжение, электроэнергия?
— По крайней мере, электричества хватает, хватает воды, хватает тепла, то есть люди живут, люди
С чем связывают такую активность боевиков?
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Что происходит на пунктах пропуска?
— Да, как никогда много людей сегодня на пунктах пропуска, мы знаем, что по шесть, по восемь часов стояли автобусы, связано это с тем, что многие пенсионеры выезжали на территории наши. Больше стало пунктов пропуска, то есть контрольных пунктов. Если раньше было 3−5, то сейчас 7−10 — это немножко непонятно, с этим нужно разбираться, то есть тут есть и добровольческие
Относительно блокады новых сообщений нет? Все остаются на своих позициях?
— Да, изменений нет. Есть определенные
Ранее политолог Валентин Войтков в эфире «ГС» заявил, что Порошенко хочет экономические потери от торговой блокады Донбасса повесить на оппозиционные ему силы.
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