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10:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Председатель хабаровской гордумы: Владимир Стеблевский не мог нарушить закон

Сергей Савков считает, что выводы о виновности главы «Водоканала» делать преждевременно.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.

Председатель Хабаровской городской Думы охарактеризовал работу главы хабаровского «Водоканала» и сказал, что выводы по поводу его виновности делать преждевременно. Сергей Савков считает, что Владимир Стеблевский — хозяйственный и грамотный человек, много сделал на депутатском посту, и закон нарушить не мог, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Ранее агентство сообщало, что 25 марта было арестовано руководство «Водоканала» — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Константин Домнин, а также предприниматель Сергей Макаров. На данный момент подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Однако, по мнению единоросса Сергея Савкова, еще пока рано говорить о степени причастности главы «Водоканала» к каким-то нарушениям. Председатель городской думы подчеркнул, что необходимо дождаться решения правоохранительных органов.

— Не будем опережать события и наговаривать, не имея аргументов. Владимир Стеблевский не мог нарушать закон, понимая, что все это отслеживается элементарно. Но если действительно были какие-то нарушения, то все пойдет по цепочке и встанет вопрос о его депутатстве, — сообщил Сергей Савков.

Заметим, что самого Стеблевского парламентарий охарактеризовал как исключительно хозяйственного и требовательного человека, всегда разбиравшегося в существе вопроса.

— Три созыва подряд Владимир Стеблевский организовывал работу постоянного комитета Хабаровской городской Думы по городскому хозяйству. Если бы не он, решения бы комитетом принимались гораздо менее профессиональные. Претензий к нему никогда не было, я знал, что он разбирается и в благоустройстве, и городском хозяйстве, и в написании законопроектов. Поначалу я даже предлагал вступить ему в ряды «ЕР», чтобы программы, которые мы ведем, находились под двойным контролем, но у него на эту тему не было позитивного взгляда, — уверил Сергей Савков.

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