Председатель хабаровской гордумы: Владимир Стеблевский не мог нарушить закон
Сергей Савков считает, что выводы о виновности главы «Водоканала» делать преждевременно.
Сергей Савков считает, что выводы о виновности главы «Водоканала» делать преждевременно.
Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.
Председатель Хабаровской городской Думы охарактеризовал работу главы хабаровского «Водоканала» и сказал, что выводы по поводу его виновности делать преждевременно. Сергей Савков считает, что Владимир Стеблевский — хозяйственный и грамотный человек, много сделал на депутатском посту, и закон нарушить не мог, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Ранее агентство сообщало, что 25 марта было арестовано руководство «Водоканала» — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Константин Домнин, а также предприниматель Сергей Макаров. На данный момент подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.
Однако, по мнению единоросса Сергея Савкова, еще пока рано говорить о степени причастности главы «Водоканала» к
— Не будем опережать события и наговаривать, не имея аргументов. Владимир Стеблевский не мог нарушать закон, понимая, что все это отслеживается элементарно. Но если действительно были
Заметим, что самого Стеблевского парламентарий охарактеризовал как исключительно хозяйственного и требовательного человека, всегда разбиравшегося в существе вопроса.
— Три созыва подряд Владимир Стеблевский организовывал работу постоянного комитета Хабаровской городской Думы по городскому хозяйству. Если бы не он, решения бы комитетом принимались гораздо менее профессиональные. Претензий к нему никогда не было, я знал, что он разбирается и в благоустройстве, и городском хозяйстве, и в написании законопроектов. Поначалу я даже предлагал вступить ему в ряды «ЕР», чтобы программы, которые мы ведем, находились под двойным контролем, но у него на эту тему не было позитивного взгляда, — уверил Сергей Савков.