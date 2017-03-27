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09:10 (мск), источник: 112.ua

Турция ввела пошлины на товары из РФ

На протяжении последних трех лет Турция сокращает закупки российских товаров.

Источник: 112.ua

Турция объявила пошлины на ввоз российских продуктов. Об этом сообщает DW.

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Пошлина на кукурузу и пшеницу составит 130%, риса — 45%, подсолнечного масла — 36%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых культур — 9,7%.

Пошлины вводятся с 15 марта 2017 года. При этом 17 марта профильные турецкие ведомства не подтвердили введение ограничений на поставки российской пшеницы.

В министерстве сельского хозяйства РФ заявили, пошлины создают определенные сложности, в связи с чем планируется увеличивать поставки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в странах Латинской Америки и Африки. Сообщается, что на протяжении последних трех лет Турция сокращает закупки российских товаров, которые теперь облагаются пошлиной.

Эксперты предполагают, что Турция ввела новые пошлины с целью добиться поставок помидоров в Россию.

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