Турция ввела пошлины на товары из РФ
На протяжении последних трех лет Турция сокращает закупки российских товаров.
На протяжении последних трех лет Турция сокращает закупки российских товаров.
Турция объявила пошлины на ввоз российских продуктов. Об этом сообщает DW.
Пошлина на кукурузу и пшеницу составит 130%, риса — 45%, подсолнечного масла — 36%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых культур — 9,7%.
Пошлины вводятся с 15 марта 2017 года. При этом 17 марта профильные турецкие ведомства не подтвердили введение ограничений на поставки российской пшеницы.
В министерстве сельского хозяйства РФ заявили, пошлины создают определенные сложности, в связи с чем планируется увеличивать поставки в
Эксперты предполагают, что Турция ввела новые пошлины с целью добиться поставок помидоров в Россию.